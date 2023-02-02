شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى تعزيز السلم يفتتح مكتب "حلف الفضول الجديد" فى العاصمة واشنطن والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف بن بيه في كلمته بمناسبة حفل افتتاح مكتب "حلف الفضول الجديد" فى العاصمة واشنطن ، أنه يرجو أن تساهم هذه المؤسسة الجديدة في تفعيل ميثاق حلف الفضول والانتقال به من حيز التنظير إلى واقع التجسيد من خلال أنشطتها المتنوعة وبرامجها الخلاقة، وأن تثمر مبادرات عملية تتصف بالديمومة والتجدد، بدءا بالتعريف بهذا الحلف وميثاقه ووصولا إلى الإسهام في تحقيق أهدافه في نشر قيم السلم والتسامح في فترة يحتاج إليهما العالم فيها.
وأشار بن بيه أنه يثق في أن هذه المؤسسة ستكون على قدر هذه التوقعات، مضيفا أنهم لن يبخلوا عليها بالتوجيه والنصح أملا في رفع شعارات المحبة والسلام والاحترام.
ولقي الميثاق الجديد ترحيبا كبيرا من جانب ألف شخصية من المسؤولين الحكوميين، وممثلي ديانات العائلة الإبراهيمية، ورجال الفكر والإعلام،واعتبر هؤلاء أن الميثاق "يشكل انتقالا بالبشرية جمعاء نحو إنهاء الخطاب القائم على الصراع الديني أو العرقي، ويمهد لتشكيل حلف قوي من أولي بقية، للدفاع عن السلم والسلام في العالم".