شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعادة تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني لتناسب الخطة الزمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إعادة تنظيم المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني لتكون مناسبة للخطة الزمنية، حيث طمأن الوزير أولياء الأمور، موضحًا: المنهج سيكون مناسب وملائم للخطة الزمنية بصفة عامة وبشكل خاص للمناهج الجديدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تكليف مركز المناهج بالتعديلات منذ فترة لتكون مناسبة للخطة الزمنية وجار طباعتها، ولن تتأخر وستصل إلى الطلاب.

وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار كتاب دورى بشأن الحفاظ على الهوية الوطنية فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، موضحا أن امتحان مادة اللغة العربية والتربية الوطنية لصفوف للنقل سوف توضع من قبل موجه المادة فى الإدارات التعليمية على أن تتولى الإدارات متابعة تنفيذ وتدريس مواد الهوية القومية، وعدم تدريس اى موضوعات أو ممارسة اى أنشطة تتعارض مع الثقافة المصرية ورفع علم مصر.