شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الحصة بمجموعات الدعم المدرسية ساعة ونصف وسنختار أكفأ المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحصل 5% من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية لصالح صندوق دعم ورعاية المعلمين و2% لصيانة أماكن مجموعات الدعم المدرسية و80% يحصل عليها المعلم و1.5% لمدير المدرسة إضافة إلى توزيع باقى الحصيلة على المشاركين فى عمل مجموعات الدعم المدرسية.

وأشارت وزير التربية والتعليم إلى أن القرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم المدرسية سوف ينظم عمل مجموعات الدعم المدرسية، وأى تقصير سوف يحاسب عليه المسئولين عن المجموعات، وتهدف المجموعات إلى رفع العبء المادى عن كاهل أولياء الأمور، مشددا على أنه سيتم اختيار أكفأ المعلمين الذين يشاركون فى مجموعات الدعم المدرسية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، إلى أن مجموعات الدعم جزء لمساعدة الطلاب بشكل إضافى، بعد أن تؤدى المدرسة دورها ولا تهدف الوزارة فى مجموعات الدعم المدرسية لأن تكون تجارة أو تحقيق الربح المادى.