شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالإسكندرية للعام الدراسي 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 81.5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع

https://kg-alex.com/nat2022/index.php

وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة .