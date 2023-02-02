شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي: تأهيل وتدريب العاملين بالشركات على أحدث النظم التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالمتابعة الميدانية لجميع الشركات و الوحدات التابعة بصفة دورية، قام الوزير بتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، يرافقه عدد من المسئولين، تعد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى، والتى تتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة.

في بداية الجولة قام المهندس " مدحت شكري" رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية ( مصنع 81 الحربي) بإجراء عرض تقديمى تناول خلاله أنشطة الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها.

عقب ذلك قام المهندس محمد صلاح بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة والمصانع الخاصة بإنتاج وتجميع الذخائر و قذائف الأعماق و الفتيل الانفجاري، كما تفقد المخازن، وذلك للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية، والتى تؤمن عمل الشركة وتكفل التشغيل الأمن لها حالياً ومستقبلاً.

وخلال الجولة تفقد "الوزير" مصنع إنتاج مادة (الفورمالدهيد) والتي تستخدم في صناعة الخشب والمطهرات والصباغة والبلاستيك، إلى جانب خطوط إنتاج (اليوريافورمالدهيد – الهكسامين – أقراص الوقود الجاف) و التى تعمل على تغطية مطالب السوق المحلى، و تفقد سيادته (مصنع البويات) والذي يقوم بإنتاج البويات المتخصصة والمتنوعة والتي تدخل في خدمة القطاعين الحربي والمدني علي حد سواء، كما تستخدم في المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الاسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية وتجدر الإشارة إلى أن هذه البويات التى تنتجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تتميز بالعديد من الخواص، حيث تستخدم للدهانات تحت الماء وكذا فى كافة الأجواء المناخية المتغيرة.

حرص "محمد صلاح " خلال جولته التفقدية على تشجيع العاملين و رفع الروح المعنوية لديهم، مؤكداً على أن جميع العاملين بشركات الإنتاج الحربي يداً واحدة نعمل جميعاً لمستقبل واعد.