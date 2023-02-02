شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن أسعار مجموعات الدعم المدرسية و80% للمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية احتياجات الطلاب الخاصة بالمعلمين حتى ولو من خارج منظومة التربية والتعليم بعد منحه دورة ومعرفة تاريخه ومؤهلاته العلمية، موضحا أن 80% من حصيلة المجموعة للمعلم وسيحصل عليها مباشرة، مضيفا أن هناك حوكمة لمجموعات الدعم المدرسية ماليا وفنيا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم صدور قرارا بشأن تنظيم مجموعات الدعم للطلاب، مؤكدا أن صفوف الشهادات العامة الحد الأدنى 20 جنيها والأقصى 80 جنيها للمجموعة المدرسية الرسمية العربى وهذه المبلغ ينزل من منطقة لأخرى حسب الظروف المادية ويتم تحديد المبالغ للمجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية والمديريات، وبالنسبة لمدارس اللغات 30 جنيها حد أدنى و100 جنيها حد أقصى.

وأكد الوزير إن الحصة لن تقل عن ساعة و30 دقيقة.

وأكد الوزير أنه بالنسبة لصفوف النقل الحد الأدنى 20 جنيها وحد أقصى 50 جنيها ومن 30 حتى 60 جنيها للغات، على أن تخفض نسبة 50% من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلى بعد تقديم المستندات.