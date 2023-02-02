شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء الكويتية تبرز إعلان مدبولى خطة طرح 20 شركة فى البورصة خلال العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن الخطة التفصيلية لبرنامج الطروحات على مدار عام كامل على أن تطرح فيه الشركات فى البورصة، وأن لا يقل عدد هذه الشركات عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم.