شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية السبت فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

وينشر الخليج 365 لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 /2023، ومن المقرر إتاحتها بعد رفها على موقع محافظة القاهرة، من خلال اللينك التالى https://www.cairomoe.net/.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53.%