شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة تناسب الوقت وصياغتها واضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم أنه وقع قرارا وزاريًا بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الامتحان سيتم صياغتها بشكل صحيح، وسيكون هو رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائبا ومحسن عبد العزيز مسئول التطوير التكنولوجى بالامتحانات

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه الامتحان سيكون مناسب للوقت والأسئلة ستكون صياغتها واضحة بشكل صحيح، وجدول الامتحان سيكون خلال شهر، مشيرا إلى أنه تم منع التحويلات للصف الثالث الثانوى العام إلى لجان بعينها الا من خلال لجنة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشددا على أنه سيتم ضبط لجان الامتحانات بشكل كبير واى تجاوزات حدثت فى النقل أو التحويلات لطلاب الثانوية العامة سيتم محاسبة أى شخص تجاوز.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، إلكترونى بنسبة 100%، مضيفا أن ولى الأمر ما يهمه حصول ابنه على حقه وبعد ظهور النتيجة له الحق فى التظلم.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم عقد برنامج وحقيبة تدريبية لتفعيل واستمرار دمج المفاهيم البيئية فى المدارس، لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، مشددا على أنه سيتم رفع كفاءة العامل البشرى فى المدارس والإدارات التعليمية.

وأضاف وزير التعليم أنه سيتم إطلاق مسابقة الإدارة المتميزة، والمدرسة مع بداية الفصل الدراسى الثاني، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تفعيل اليوم الرياضى بواقع 75% مشيرا إلى أنه يتم ترحيل امتحان شهر فبراير المقبل لصفوف النقل ليناسب توقيت بدء الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل.

وحول ما أثير بشأن العملية الحسابية لدرجات الطلاب فى الفصل الدراسى الأول، أكد الوزير أن الكنترولات عمل بكفاءة وهو شأن داخلى لكيفية حساب الدرجات فى الكنترول داخل المدرسة، وسيتم منح تعليمات للمدارس لإتاحة معرفة الطالب درجته فى امتحان الفصل الدراسى الأول.

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الموجهين والإدارات مهم جدا فى حضور الطلاب للمدارس، موضحا أنه سيتم عقد لقاء مع مديرى المديريات الأسبوع المقبل لبحث الانضباط بالفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل، مضيفا أنه سيتم تنظيم مسابقة لافضل مدرسة وإدارة تعليمية متميزة لتشجيع الانضباط داخل المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقاء صحفى، أن التميز فى الإدارات من خلال البنية التحتية والكفاءة المرتفعة لتحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى تفعيل حلول مبتكرة لسد العجز، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتسلم اليوم نتيجة 30 ألف ويتلقوا التدريبات فى الجامعات المختلفة، ويتسلموا العمل مع بداية الفصل الدراسى الثانى على أن يتم عمل العقود مع المعلمين من خلال المديريات لانه المعلم تقدم على مستوى المديرية.

وأشار الوزير إلى أن الدكتور صالح الشيخ سيعلن عن 30 ألف معلم الأخرى اليوم.