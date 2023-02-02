شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. إزاى تتظلم على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وذلك بعد ظهور النتيجة مساء أمس الأربعاء بنسبة نجاح بلغت 76.81%.

ويجيب ”الخليج 365” في السطور التالية على تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، حول المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، والمقرر فتحه بدءً من يوم الأحد المقبل الموافق 5 فبراير 2023، ولمدة 15 يوما.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

1-التوجه إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.

2-تسديد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

3-إحضار إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وصورة شخصية لولى الأمر، وكذلك إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

4-تسليم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التابع لها الطالب.

5-تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.

6-التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.

7-يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا، على أن يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.

8-يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع إرفاق 2 صورة من البطاقة الخصية لولي الأمر.

9-تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

10-فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها.

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023، من خلال الدخول على الرابط التالي:

http://gizaresult.com/