شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف معاشات فبراير فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير من فروع بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الخميس، مع استمرار تشكيل لجان لمتابعة الصرف وتذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات خلال الحصول على مستحقاتهم.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز.(50%).

وعلى جانب آخر تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة "وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد مع تيسير كافة الإجراءات لهم.