فريق طبى بمستشفى جامعة حلوان ينجح فى استئصال ورم سرطانى من المرئ بالمنظار

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان، عن نجاح فريق المناظير التداخليه بمستشفى بدر كلية الطب فى استئصال ورم سرطاني سطحى من أسفل المرئ وممتد للمعده من خلال المنظار الباطنى بدون جراحه مع تجنب المريض استئصال المرئ فى عملية ناجحة بالمستشفى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، الدكتور محمد العوام نائب المدير.

وتمت العملية بقيادة الدكتور أحمد مدكور مدير وحدة المناظير وخبير استئصال الأورام بالمنظار فى مصر والشرق الاوسط والدكتور عمرو الفولى استاذ مساعد الجهاز الهضمى وعضو فريق مناظير الفراغ الثالث.

وتعد تقنية تشفية الأورام بالمنظار هى الأحدث فى العالم لعلاج الأورام السطحية، وكان الفريق الطبى بجامعة حلوان سباق فى إدخال التقنيات الحديثه لمصر منذ عام 2019، وذلك بعد دعم جامعة حلوان لسفر د. احمد مدكور للبرازيل والصين للتدريب على التقنيات الحديثه ليستفاد منها المريض المصري.