شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ أحمد طه لتوليه رئاسة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبد الحميد طه إبراهيم أستاذ الأوعية الدموية ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية طب قصر العينى، بمناسبة توليه رئاسة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، متمنيًا له مزيد من النجاح والتوفيق فى أداء مهام منصبه الجديد.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد طه، تولى منصب نائب مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوى خلال عامى 2016 و2017، ثم عين مديرًا للمستشفى فى عامى 2018 و2019، ثم عين المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة منتصف أكتوبر عام 2019 وحتى يناير 2021.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 445 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه إبراهيم.

وتضمن التشكيل الجديد لمجلس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية:

الدكتور أحمد طة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة

الدكتورة آية محمد

الدكتور السيد العقدة

الدكتورة نهى محمود

الدكتورة ولاء عبد اللطيف

الدكتور خالد الشحات