كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية فى الترميم والصيانة

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القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية النانو تكنولوجى للدراسات العليا، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة رباب محمود الشريف عميدة الكلية، دورة تدريبية للطلاب والخريجين خلال فترة إجازة نصف العام الدراسى بعنوان "تحضير وتوصيف المواد النانومترية ومتراكباتها لتطبيقها فى مجال الترميم والصيانة"، وذلك بمقر الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد.

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن الدورة التدريبية تأتى فى إطار حرص كلية النانو تكنولوجى، على التوسع فى مجالات تطبيقات النانو تكنولوجى وتحقيق الفائدة المرجوة منها ورفع الكفاءات العلمية للطلاب وتكوين قاعدة عريضة من الباحثين فى هذا المجال.

وتستهدف الدورة التدريبية تحقيق عدة أهداف، أهمها معرفة أساسيات ومفاهيم تقنية النانو تكنولوجى، وتوضيح أهمية التقنيات الحديثة وتطبيقاتها فى المجالات المختلفة، والتعرف على الأنواع المختلفة للمواد النانوية وطرق تحضيرها، والتعرف على الأجهزة المُستخدمة فى عملية التوصيف لتلك المواد وكيفية استخدامها والتطبيقات الخاصة بها في المجالات المختلفة خاصة البيولوجية والطبية، بالإضافة إلى التعرف على تأثير المواد النانوية على الخلايا البيولوجية.

ومن جانبها قالت الدكتورة رباب الشريف عميدة الكلية إن التدريب يشمل الأجزاء النظرية والتجارب العملية، حيث يقوم بتدريب المشاركين نخبة من أساتذة الكلية، على التعامل بشكل آمن مع المواد النانومترية، وتحديد مدى الاستفادة من تكنولوجيا النانو للتطبيق العملى فى مجال الترميم والصيانة، وتحضير الجسيمات النانومترية المختلفة وتوصيفها باستخدام الأجهزة العلمية، وتخليق المتراكبات النانومترية وتوظيفها في مجال الترميم والصيانة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة استحدثت كلية النانو تكنولوجى عام 2020 في ضوء تكليف من الدكتور محمد الخشت عام 2019 ، وتم افتتاحها رسميًا مايو 2021، بواسطة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و د. محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهي كلية فريدة حيث تعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط؛ وتستهدف إعداد قاعدة عريضة من الباحثين مُطلعين على أحدث التكنولوجيات العالمية، وقادرين على إجراء البحوث المبتكرة، والتوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي واستخدامها لتحقيق الفائدة لصالح المجتمع وخدمة الإنسانية، وتضم الكلية 3 أقسام علمية هي قسم البايو تكنولوجي، وقسم التصنيع، وقسم الترميم والبيئة، وتضم هذه الأقسام برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة، كما تضم الكلية 20 معملًا تخدم جميع التخصصات.