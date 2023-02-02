شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: علينا مواجهة الهدم بمزيد من البناء.. والتكاسل بمزيد من العمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدة رسائل على صفحته بموقع تويتر، حيث كتب أنه علينا أن نواجه الهدم بمزيد من البناء، والتكاسل بمزيد من العمل، والخفة بمزيد من الحكمة، حيث علمنا ديننا الحنيف أن نبنى ولا نهدم وندفع السيئة بالتى هى أحسن.
وأضاف أن الوطن عائلة كبيرة تسمو وترقى بتضافر جهود جميع أبنائها وتراحمهم، لاسيما وقت الشدائد وينفرط عقدها إذا سادت الأثرة والأنانية بينهم الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا إذا تضافروا وتعاونوا وتراحموا.
وتابع جمعة "وقد عنى الإسلام بالعمل وإتقانه عناية بالغة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن باتَ كالًّا مِن عملِه باتَ مغفورًا لهُ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "ما أكَلَ أحَدٌ طَعامًا قَطُّ خَيْرًا مِن أنْ يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وإنَّ نَبِى اللَّهِ داوُدَ عليه السَّلامُ، كانَ لا يَأْكُلُ إلا مِن عَمَلِ يَدِهِ"، وخص سيدنا داود (عليه السلام) بالذكر لأنه كان ملكًا نبيًّا لا يعمل للحاجة وإنما لشرف العمل، وكان يعمل فى صناعة شاقة وهى صناعة الدروع من الحديد".