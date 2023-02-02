شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثيرون حول الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى أو عام حالة فقدانها أو تلفها.

ويوضح ”الخليج 365” فى التقرير التالى إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل حال فقدانها..





أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.





ثانيا: المستندات المطلوبة- صورة بطاقة الرقم القومى (والأصل للاطلاع).

- محضر شرطة فى حالة الفقد.

- الرخصة التالفة فى حالة التلف.

- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش (والأصل للاطلاع).

- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة/ خطاب/ أيصال) (والأصل للاطلاع).

- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات (والأصل للاطلاع).





ثالثا: خطوات وإجراءات التقديم- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة كانت قد أوضحت خطوات إصدار تراخيص المحال العامة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المبسطة لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، فى ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك على النحو الآتى..

1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.

2- يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.

3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.

4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.

7- وحال عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.

8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل..

- نوع النشاط.

- اسم المرخص له والمدير المسئول.

- تحديد المساحة المرخص بها.

- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.