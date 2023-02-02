شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعات الخاصة: لا تخفيض للحد الأدنى للقبول بالفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه غير وارد وغير مطروح على الإطلاق تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة للدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وذلك لضمان المساواة بين الطلاب.

وقال الدكتور محمد الغر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن القبول فى الجامعات الخاصة يكون بأسبقية التقدم والتسجيل ووفقا للحد الأدنى المعلن بالفصل الدراسى الأول، مناشدا الطلاب الرغبين فى الالتحاق بسرعة التسجيل والتقدم قبل انتهاء الفترة المقررة والمحدد لها يوم 9 فبراير الجارى.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية 82% و79% فى جامعة الجلالة والعلمين و77% فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة 77%، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 80% وفى جامعة العلمين 79% أما الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، و77% للقبول بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعى فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 78%، وفى جامعة الجلالة وجامعة العلمين سجل الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعى 76%، أما جامعة سيناء بفروعها 76%.

وأعلن مجلس الجامعات الخاصة أن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 74%وفى جامعة العلمين والجلالة 73% وفى جامعة سيناء بفروعها وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة شرق بور سعيد 73%، وفى جامعة الملك سلمان 73%.

أما كلية الطب البيطرى سجل الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الخاصة والأهلية 70% و68% بجامعة الملك سلمان.

وبالنسبة لكلية الهندسة سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 68% وفى جامعة الجلالة والعلمين الأهلية 66% وفى جامعة سيناء وشرق بور سعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 66% و65% لجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات 62% بالنسبة للجامعات الخاصة والأهلية و61% لجامعة الملك سلمان والعلمين و61% فى جامعة سيناء وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية و60% للقبول فى جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وسجل الحد الأدنى للقبول فى جميع الجامعات الخاصة والأهلية 55% للقبول فى كليات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية والفنون والفنون التطبيقية والآداب والعلوم السينمائية والإعلام والتربية والسياحة والفنادق والحقوق والدراسات القانونية واللغات والترجمة والزراعات الصحراوية والعلوم الأساسية والآثار والزراعة.