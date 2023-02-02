شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية قبل شهر رمضان بالمتحف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر
وتواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية متابعة اليومية على الأسعار المخفضة منعا للتلاعب بالسعر، كما تقرر طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية، ومنتجاتها المختلفة بمنافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة "لحم السجق والكفتة البلدى، ولحم الهامبرجر البلدى، ولحم كندوز صغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، و لحم ضانى، وكبدة ضانى".
وتقوم المنافذ ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.