شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

وينشر الخليج 365 لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 /2023، ومن المقرر إتاحتها بعد رفها على موقع محافظة القاهرة، من خلال اللينك التالى https://www.cairomoe.net/.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.