شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو المواطنين للحصول على الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية للحماية والحد من عدوى فيروس كورونا.

كما نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا فى الخريف، حيث إنه يقلل من مخاطر الإصابة بالأنفلونزا، ويحمى من التهابات الجهاز التنفسى البسيطة مثل نزلات البرد.

وأوضحت الوزارة ضرورة تحديِد وقت الخروج فى الطقس البارد أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعتها والحرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس الثقيلة، وكذلك اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة من الجلد، وأن تكون واقية من الرياح والماء والتغيير المستمر للملابس المبللة، كالمعاطف والقفازات والجوارب فى أسرع وقت ممكن.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.