شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو المواطنين للحصول على الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
كما نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا فى الخريف، حيث إنه يقلل من مخاطر الإصابة بالأنفلونزا، ويحمى من التهابات الجهاز التنفسى البسيطة مثل نزلات البرد.
وأوضحت الوزارة ضرورة تحديِد وقت الخروج فى الطقس البارد أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعتها والحرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس الثقيلة، وكذلك اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة من الجلد، وأن تكون واقية من الرياح والماء والتغيير المستمر للملابس المبللة، كالمعاطف والقفازات والجوارب فى أسرع وقت ممكن.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.