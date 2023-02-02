شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخطط إنشاء 14 ميناء جافا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وفى إطار استكمال خطة تطوير الموانئ البرية الحدودية تم خلال عام 2022 تنفيذ عدة مشروعات فى الموانئ البرية بإجمالى تكلفة 56 مليون جنيه، وهى..
1- ميكنة التحصيل إلكترونياً بموانئ ( طابا – قسطل – أرقين ) لتسهيل الإجراءات والحوكمة وتحقيق سيولة في حركة العابرين بتكلفة 20.68 مليون جنيه .
2- تحديث منظومة التأمين بكاميرات موانئ ( طابا – قسطل – أرقين ) بتكلفة 4.7 مليون جنيه .
3- حفر آبار بمينائي قسطل والعوجة بتكلفة 3.9 مليون جنيه .
4- إنشاء محطة تحلية مياه بميناء السلوم البرى بتكلفة 26.7 مليون جنيه .
كما يجرى التطوير الشامل لميناء السلوم البرى بتكلفة 2.585 مليار جنيه ويشمل المشروع إنشاء 13 مبنى جديدا، ورفع كفاءة 17 مبنى قائما، وإزالة 24 مبنى فى اتجاهى السفر والوصول، وتطوير المرافق ( كهرباء – مياه – حريق – صرف مطر – صرف صحي) وشبكة الطرق الداخلية وتنسيق الموقع العام والمناطق اللوجستية ( عدد 20 هنجر و24 ثلاجة ومناطق تخزين مكشوفة ) وأنظمة التأمين.