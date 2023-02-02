شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نرفض أي خطوات تسهم في تصعيد الوضع بين الفلسطينيين وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات الأمريكية، إنها ترفض أي خطوات تسهم في تصعيد الوضع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى المبارك 23 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 44 وقتا، خلال شهر يناير الماضي، فيما أصدرت سلطات الاحتلال 260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، خلال الشهر الماضي أيضا.

وقالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ إن المستـوطنين أدوا رقصات استفزازية وطقوسا تلمودية على الجهة الخارجية من باب السلسلة، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية في الأقصى "قبالة باب السلسلة"، وسط ترديدهم شعارات عنصرية، كما أدوا عند المنطقة الشرقية للأقصى"، قرب مصلى باب الرحمة، وباب القطانين، طقوسا تلمودية جماعية.

ونوهت إلى أن المتطرف بن غفير اقتحام ومجموعة من المستوطنين ساحات "الأقصى" بعد توليه منصبه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي.