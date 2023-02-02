خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة

القاهرة - سامية سيد - يتساءل أولياء الأمور فى محافظة الجيزة عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023 للعام الدراسى الحالى 2022-2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإعلانها من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بنسبة نجاح بلغت 76.81%.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة.

1-توجه إلى الموقع الذي أتاحته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للاستعلام عن النتيجة، على الرابط التالي:

3- ثم اكتب رقم جلوسك.

4- اضغط على عرض النتيجة.

جدير بالذكر أن ترتيب الإدارات التعليمية جاء بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالى:

فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر ( البدرشين ) ، الرابع عشر ( العياط ) ، الخامس عشر ( بولاق الدكرور ) ، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة ) ، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية).

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجه القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.