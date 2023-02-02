شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة.
1-توجه إلى الموقع الذي أتاحته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للاستعلام عن النتيجة، على الرابط التالي:
3- ثم اكتب رقم جلوسك.
4- اضغط على عرض النتيجة.
جدير بالذكر أن ترتيب الإدارات التعليمية جاء بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالى:
فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر ( البدرشين ) ، الرابع عشر ( العياط ) ، الخامس عشر ( بولاق الدكرور ) ، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة ) ، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية).
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجه القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.