شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ"الحياة اليوم": هدوء نسبى فى حالة الطقس الخميس والجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن تغير الكتل الهوائية من منخفضات جوية لارتفاعات جوية، وبدء تغير اتجاهات الرياح، موضحا أن الكتل الهوائية الباردة أثقل من الهواء الساخن.

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، أن التغيرات المناخية تعمل على تغير الكتل الهوائية حيث نرى ظواهر جوية أكثر عنفا، مثل الأمطار الغزيرة والتى تكون أكثر من المعدلات فى المرة الواحدة، وسقوط حبات الثلج، والتى تسبب فى الظواهر الجوية العنيفة.

وأشار محمود شاهين إلى أن نهاية الشتاء هو فى يوم 21 مارس، ومن الوارد أن نرى حدوث تقلبات جوية، لافتا إلى أن الخميس والجمعة والسبت سنرى هدوءا الأجواء وتعود لمعدلها الطبيعى واستمرار انخفاض درجات الحرارة ليلا.