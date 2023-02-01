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الأوقاف تنشر أسماء المرشحين لوظيفة إمام وتطالبهم بالتوجه للكشف الطبى

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء المرشحين لوظيفة إمام وطالبتهم بالتوجه للكشف الطبي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات، كما حددت أرقاما هاتفية للاستفسار عن موعد الكشف المحدد لكل منهم من الأرقام التالية (01015470967 / 01095342248)، ما لم يكن قد تم الاتصال بالمرشح من قبل المختصين بالوزارة.

 

 

1. أحمد عبد الحميد يوسف محمد طه - الإسكندرية

2.  أحمد محمد جابر محمد - الإسكندرية

3.  أحمد محمد محمد عبد ربه - الإسكندرية

4.  أسامة خميس مصطفى جمال الدين - الإسكندرية

5.  خالد سيد عبد الحميد عبد الوهاب - الإسكندرية

6.  سعد عبد الفتاح سعد إبراهيم - الإسكندرية

7.  عبد الرحيم محمد عبد الرحيم عبد العال - الإسكندرية

8.  علي أحمد محمود أحمد - الإسكندرية

9.  عمرو إبراهيم أحمد الرفاعي - الإسكندرية

10.  عمرو محمد عبد السلام عبد الله - الإسكندرية

11.  وليد محمد عبد الرازق جويده - الإسكندرية

12.  مؤمن عادل مصطفى محمود - الإسكندرية

13.  أحمد نصر فتح الله نصر - الإسكندرية

14.  عبد الرحمن أشرف أحمد عبد المجيد - الإسكندرية

15.  محمد صابر عبد الحميد محمد إبراهيم - الإسكندرية

16.  مصطفى علي حمدي محمد عبد الجواد - الإسكندرية

17.  محمود عامر السيد عامر - الإسكندرية

18.  أحمد سعيد أحمد حسنين - الإسماعيلية

19.  محمد قاسم عبد الحميد عبد العزيز - الإسماعيلية

20.  محمد علي عبد العظيم السيد - الإسماعيلية

21.  محمد حسين محمد حسين حسن - الإسماعيلية

22.  أحمد عامر عطيتو عامر - أسوان

23.  بشير مدني بشير محمد - أسوان

24.  محرم ابو العباس علي حسين - أسوان

25.  محمد علاء الدين كمال محمد - أسوان

26.  حسين محمد هاشم عبد الله - أسوان

27.  عبد الرحمن ضيفي أحمد محمود - أسوان

28.  مصطفى أحمد محمد علي - أسوان

29.  وائل عبد السلام عبد المجيد محمود - أسوان

30.  عبد الرحمن سيد أحمد جمعه - أسوان

31.  عبد الرحمن مصطفى خليل محمد - أسوان

32.  أحمد إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم - أسيوط

33.  بكر محمد المؤمن بكر عبد الظاهر - أسيوط

34.  خالد طه محمود محمد - أسيوط

35.  محمد عادل عبد العظيم محمد - أسيوط

36.  إبراهيم بدراوي دياب نايل - أسيوط

37.  إسلام جمال حجاب عليوه - أسيوط

38.  بدر عبد الرؤوف عبد الرحيم علي - أسيوط

39.  حسين أحمد مرزوق محمد - أسيوط

40.  عبد الرحمن ربيع عبد الرحمن سلطان - أسيوط

41.  عبد الرحمن محمد محمود علي - أسيوط

42.  عبد الكريم حسانين محمد حسانين - أسيوط

43.  عمر محمود أحمد خضر - أسيوط

44.  محمد أحمد محمود محمد - أسيوط

45.  محمد المهدي مبروك عبد العظيم أحمد - أسيوط

46.  محمد صلاح علي عبد السلام الاشقر - أسيوط

47.  محمد عادل عبد الرحمن علي - أسيوط

48.  محمود سعد عبد الرحمن أحمد - أسيوط

49.  محمود علم محمد محمد - أسيوط

50.  معتز حسين عبد الحفيظ فرج - أسيوط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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