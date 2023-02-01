شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء المرشحين لوظيفة إمام وتطالبهم بالتوجه للكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر
1. أحمد عبد الحميد يوسف محمد طه - الإسكندرية
2. أحمد محمد جابر محمد - الإسكندرية
3. أحمد محمد محمد عبد ربه - الإسكندرية
4. أسامة خميس مصطفى جمال الدين - الإسكندرية
5. خالد سيد عبد الحميد عبد الوهاب - الإسكندرية
6. سعد عبد الفتاح سعد إبراهيم - الإسكندرية
7. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم عبد العال - الإسكندرية
8. علي أحمد محمود أحمد - الإسكندرية
9. عمرو إبراهيم أحمد الرفاعي - الإسكندرية
10. عمرو محمد عبد السلام عبد الله - الإسكندرية
11. وليد محمد عبد الرازق جويده - الإسكندرية
12. مؤمن عادل مصطفى محمود - الإسكندرية
13. أحمد نصر فتح الله نصر - الإسكندرية
14. عبد الرحمن أشرف أحمد عبد المجيد - الإسكندرية
15. محمد صابر عبد الحميد محمد إبراهيم - الإسكندرية
16. مصطفى علي حمدي محمد عبد الجواد - الإسكندرية
17. محمود عامر السيد عامر - الإسكندرية
18. أحمد سعيد أحمد حسنين - الإسماعيلية
19. محمد قاسم عبد الحميد عبد العزيز - الإسماعيلية
20. محمد علي عبد العظيم السيد - الإسماعيلية
21. محمد حسين محمد حسين حسن - الإسماعيلية
22. أحمد عامر عطيتو عامر - أسوان
23. بشير مدني بشير محمد - أسوان
24. محرم ابو العباس علي حسين - أسوان
25. محمد علاء الدين كمال محمد - أسوان
26. حسين محمد هاشم عبد الله - أسوان
27. عبد الرحمن ضيفي أحمد محمود - أسوان
28. مصطفى أحمد محمد علي - أسوان
29. وائل عبد السلام عبد المجيد محمود - أسوان
30. عبد الرحمن سيد أحمد جمعه - أسوان
31. عبد الرحمن مصطفى خليل محمد - أسوان
32. أحمد إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم - أسيوط
33. بكر محمد المؤمن بكر عبد الظاهر - أسيوط
34. خالد طه محمود محمد - أسيوط
35. محمد عادل عبد العظيم محمد - أسيوط
36. إبراهيم بدراوي دياب نايل - أسيوط
37. إسلام جمال حجاب عليوه - أسيوط
38. بدر عبد الرؤوف عبد الرحيم علي - أسيوط
39. حسين أحمد مرزوق محمد - أسيوط
40. عبد الرحمن ربيع عبد الرحمن سلطان - أسيوط
41. عبد الرحمن محمد محمود علي - أسيوط
42. عبد الكريم حسانين محمد حسانين - أسيوط
43. عمر محمود أحمد خضر - أسيوط
44. محمد أحمد محمود محمد - أسيوط
45. محمد المهدي مبروك عبد العظيم أحمد - أسيوط
46. محمد صلاح علي عبد السلام الاشقر - أسيوط
47. محمد عادل عبد الرحمن علي - أسيوط
48. محمود سعد عبد الرحمن أحمد - أسيوط
49. محمود علم محمد محمد - أسيوط
50. معتز حسين عبد الحفيظ فرج - أسيوط