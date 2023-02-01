شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء المرشحين لوظيفة إمام وتطالبهم بالتوجه للكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء المرشحين لوظيفة إمام وطالبتهم بالتوجه للكشف الطبي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات، كما حددت أرقاما هاتفية للاستفسار عن موعد الكشف المحدد لكل منهم من الأرقام التالية (01015470967 / 01095342248)، ما لم يكن قد تم الاتصال بالمرشح من قبل المختصين بالوزارة.

1. أحمد عبد الحميد يوسف محمد طه - الإسكندرية

2. أحمد محمد جابر محمد - الإسكندرية

3. أحمد محمد محمد عبد ربه - الإسكندرية

4. أسامة خميس مصطفى جمال الدين - الإسكندرية

5. خالد سيد عبد الحميد عبد الوهاب - الإسكندرية

6. سعد عبد الفتاح سعد إبراهيم - الإسكندرية

7. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم عبد العال - الإسكندرية

8. علي أحمد محمود أحمد - الإسكندرية

9. عمرو إبراهيم أحمد الرفاعي - الإسكندرية

10. عمرو محمد عبد السلام عبد الله - الإسكندرية

11. وليد محمد عبد الرازق جويده - الإسكندرية

12. مؤمن عادل مصطفى محمود - الإسكندرية

13. أحمد نصر فتح الله نصر - الإسكندرية

14. عبد الرحمن أشرف أحمد عبد المجيد - الإسكندرية

15. محمد صابر عبد الحميد محمد إبراهيم - الإسكندرية

16. مصطفى علي حمدي محمد عبد الجواد - الإسكندرية

17. محمود عامر السيد عامر - الإسكندرية

18. أحمد سعيد أحمد حسنين - الإسماعيلية

19. محمد قاسم عبد الحميد عبد العزيز - الإسماعيلية

20. محمد علي عبد العظيم السيد - الإسماعيلية

21. محمد حسين محمد حسين حسن - الإسماعيلية

22. أحمد عامر عطيتو عامر - أسوان

23. بشير مدني بشير محمد - أسوان

24. محرم ابو العباس علي حسين - أسوان

25. محمد علاء الدين كمال محمد - أسوان

26. حسين محمد هاشم عبد الله - أسوان

27. عبد الرحمن ضيفي أحمد محمود - أسوان

28. مصطفى أحمد محمد علي - أسوان

29. وائل عبد السلام عبد المجيد محمود - أسوان

30. عبد الرحمن سيد أحمد جمعه - أسوان

31. عبد الرحمن مصطفى خليل محمد - أسوان

32. أحمد إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم - أسيوط

33. بكر محمد المؤمن بكر عبد الظاهر - أسيوط

34. خالد طه محمود محمد - أسيوط

35. محمد عادل عبد العظيم محمد - أسيوط

36. إبراهيم بدراوي دياب نايل - أسيوط

37. إسلام جمال حجاب عليوه - أسيوط

38. بدر عبد الرؤوف عبد الرحيم علي - أسيوط

39. حسين أحمد مرزوق محمد - أسيوط

40. عبد الرحمن ربيع عبد الرحمن سلطان - أسيوط

41. عبد الرحمن محمد محمود علي - أسيوط

42. عبد الكريم حسانين محمد حسانين - أسيوط

43. عمر محمود أحمد خضر - أسيوط

44. محمد أحمد محمود محمد - أسيوط

45. محمد المهدي مبروك عبد العظيم أحمد - أسيوط

46. محمد صلاح علي عبد السلام الاشقر - أسيوط

47. محمد عادل عبد الرحمن علي - أسيوط

48. محمود سعد عبد الرحمن أحمد - أسيوط

49. محمود علم محمد محمد - أسيوط

50. معتز حسين عبد الحفيظ فرج - أسيوط