شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مستشفيات الصحة النفسية: إطلاق مبادرة قريبا لاكتشاف وعلاج اضطراب طيف التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة منن عبد المقصود ، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن إطلاق مبادرة قريبا لاكتشاف وعلاج اضطراب طيف التوحد .

وقالت الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، فى تصريحات لها، إن التعب النفسى يوصف بأنه اضطراب وليس مرض كما يعرفه البعض .

واضطراب طيف التوحد (ASD) هو إعاقة في النمو ناتجة عن اختلافات في الدماغ، وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من مشاكل في التواصل الاجتماعي والتفاعل، وسلوكيات أو اهتمامات مقيدة أو متكررة.

وقد يكون لدى الأشخاص المصابين بالتوحد طرق مختلفة للتعلم أو الحركة أو الانتباه، و من المهم ملاحظة أن بعض الأشخاص غير المصابين باضطراب طيف التوحد قد يعانون أيضًا من بعض هذه الأعراض، ولكن بالنسبة للأشخاص المصابين بالتوحد، يمكن أن تجعل هذه الخصائص الحياة صعبة للغاية.