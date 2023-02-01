شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار نشاط الرياح وسقوط أمطار غزيرة على محافظات البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من اليوم الأربعاء، نتيجة التأثر بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا.

أوضحت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل الهوائية مع المنخفض الجوي أحدثت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء الدولة المصرية.

وتابعت منار غانم: "درجات الحرارة عادت للأحوال الشتوية، وذروة فصل الشتاء سوف تكون في شهر فبراير الحالي، حيث انخفضت اليوم درجات الحرارة بأكثر من 4 أو 5 درجات مئوية، ومع انخفاض درجات الحرارة يكون هناك نشاط للرياح".

وأكملت: "سرعات الرياح ما بين 40 و50 كيلومتر في الساعة، ويتوقع خلال الساعات المقبلة استمرار نشاط الرياح مع انتهاء الرمال المثارة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، تصاحبها سقوط برد، وسوف تمتد إلى القاهرة الكبرى بدرجات خفيفة إلى متوسطة".

وأشارت إلى أن انخفاض درجات الحرارة متوقع استمرار حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث أجواء باردة خلال فترة النهار، وشديدة البرودة ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 9 و10 درجات مئوية.