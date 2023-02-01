شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مؤسسة حياة كريمة، المحطة الرابعة من مبادرة "انت الحياة" بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك في الفترة من الأول من فبراير حتى 6 فبراير الجارى، وذلك لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار.

تتضمن فعاليات المبادرة على مدار ستة أيام متواصلة العديد من الأنشطة التوعوية وإطلاق قوافل طبية وقوافل توعية نفسية، بالإضافة الى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار، وأمسيات المرأة المصرية فضلا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار.

وتشمل الفعاليات أيضا على تنظيم ملتقى توظيف تنظمه وزارة الشباب والرياضة وندوات عن كيفية التخطيط لحياة أفضل بالإضافة الى فعاليات ثقافية كالمسرح ومعرض للكتاب، تأتى الفعالية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات وهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومى للمرأة ووزارات الصحة والثقافة والشباب والرياضة، الجامعة البريطانية، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وشركة إيفا فارما.

الجدير بالذكر أن مبادرة أنت الحياة، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة كأول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية وقد انطلقت المبادرة في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، وانطلقت المرحلة الثانية من المبادرة بمركز الحسينينة بمحافظة الشرقية وذلك بقرية بحر البقر 2 في 17 سبتمبر 2022، وجاءت محطتها الثالثة بمحافظة المنيا مركز ملوى بقرية المعصرة في 2 ديسمبر 2022.

يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية



مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة انت الحياة بمحافظة الغربية