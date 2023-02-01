شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لتحديد المحذوف بمناهج الرابع والخامس الابتدائى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الأخيرة منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثانى، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء.

الشائعة:

-تداول منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى



خليك واعى

الحقيقة:

-نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الشائعة

-مؤكدة أن المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى لا تمت للواقع بأى صلة

-المناهج تتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسى دون الإخلال بنواتج التعلم

والتركيز على المفاهيم الكبرى وتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب