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خليك واعى.. لا صحة لتحديد المحذوف بمناهج الرابع والخامس الابتدائى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الأخيرة منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثانى، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء.

الشائعة:

-تداول منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى


خليك واعى

 

الحقيقة:

-نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الشائعة

-مؤكدة أن المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى لا تمت للواقع بأى صلة

-المناهج تتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسى دون الإخلال بنواتج التعلم

والتركيز على المفاهيم الكبرى وتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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