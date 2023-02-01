شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة الجيش الإسرائيلى: إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، مساء الأربعاء، تمكن القبة الحديدية من اعتراض صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة بإتجاه مستوطنات الغلاف.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى، "إصابة مستوطن بكدمات أثناء هروبه نحو الملاجئ وأن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض صاروخ واحد أطلق من غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار فى سديروت ومنطقة غلاف غزة".

وأشارت القناة الـ 12 العبرية إلى أن سكان غلاف غزة أفادوا بسماع دوى انفجار بعد انطلاق صفارات الإنذار".