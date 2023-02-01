شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نقل مرضى مستشفى النور بالمطرية بعد نشوب حريق بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب بمستشفى النور المحمدي بميدان المسلة بحي المطرية ، حيث تم نقل المرضى المتواجدين به إلى المستشفيات المجاورة لاستمرار تلقيهم العلاج اللازم لهم.

وأكد محافظ القاهرة الذى انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق، كما وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضى الذين تم نقلهم من المستشفى .

اشتعل حريق داخل إحدى المستشفيات فى منطقة المطرية وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق ليتم محاصرته ومحاولة السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق فى المطرية وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل أحد المستشفيات في منطقة المطرية بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ليتم محاصرته السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق في مستشفى بمنطقة المطرية، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وتمت عملية إخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.



جانب من وصول المحافظ



محافظ القاهرة بالمستشفى



محافظ القاهرة فى المستشفى