شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مجلس الدولة تلزم نقابة المهندسين بالخضوع لضريبة القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوي قضائية تلزم فيها نقابة المهندسين بأداء القيمة المضافة عن انشطتها في الفترة من 4 الي 8 / 2018، وأيدت قرار مصلحة الضرائب بإلزام النقابة بدفع 54 مليون جنيه .

قالت الجمعية في فتواها، إن قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 قد أعفى بموجب المادة (51) منه النقابة والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها، كما أعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.

وأضافت، إلا أن المشرع فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 قد جعل الإعفاء من تلك الضريبة معقودًا على نص خاص يقرره، ومع خلو إعفاء النقابة صراحة من هذه الضريبة، كما خلا قانون نقابة المهندسين من نص صريح يعفيها من الخضوع لأحكام ضريبة القيمة المضافة، مما يوجب معها خضوع النقابة لهذه الضريبة.