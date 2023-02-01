شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل غدا رئيسة الشئون الخارجية بـ"الشيوخ الإيطالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غدا الخميس، بمقر وزارة الخارجية ، ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي.

وأعلنت ستيفانيا كراكسي، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب فورتسا إيطاليا ورئيس اللجنة، أن اللقاءات والاجتماعات التي تستغرق يومين تأتي في لحظة تاريخية حساسة بشكل خاص مع اكتساب منطقة البحر المتوسط أهمية استراتيجية حاسمة أكثر من أي وقت مضى، من أجل الاستجابة للتحديات الخبيثة التي تلوح في الأفق وتخفف من آثار زعزعة استقرار التوازن الجيوسياسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت كراكسي أنها ستلتقي عدد من البرلمانيين المصريين في مقر مجلس النواب، بالإضافة لمحادثات ستجرى مع رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق ومع حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، وأسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، و رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ محمد هيبة.

وأشارت إلى أن الزيارة ستختتم بزيارة مركز القاهرة لتسوية المنازعات و حفظ السلام في أفريقيا.