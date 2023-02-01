شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح بلغت 76.81%، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومي من خلال المدرسة فور ظهورها أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، بالضغط هنا على هذا الرابط

ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجه القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر ( البدرشين ) ، الرابع عشر ( العياط ) ، الخامس عشر ( بولاق الدكرور ) ، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة ) ، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية).