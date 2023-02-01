شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ جمهوريتى ناورو وسيرلانكا بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس راس جوزيف كن رئيس جمهورية ناورو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس رانيل ويكرمسينغ رئيس جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد سيادته، محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية لسفارة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بالقاهرة؛ للتهنئة.