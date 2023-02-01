الرئيس السيسى يهنئ جمهوريتى ناورو وسيرلانكا بذكرى يوم الاستقلال

كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس رانيل ويكرمسينغ رئيس جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

محمد يوسف

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