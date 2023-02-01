وزارة العدل تقرر إنشاء 4 فروع مكاتب توثيق فى المحافظات

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق we في إمبابة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الجيزة، وفرع توثيق we بسنترال بني سويف يتبع مكتب الشهر العقاري في بني سويف، وفرع توثيق أورانج المنوفية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم، وفرع توثيق أورانج الميرغني بمصر الجديدة يتبع الشهر العقاري والتوثيق في شمال القاهرة.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، قيادات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ببحث الموظفين الجدد المنقولين من جهات عملهم للعمل بالشهر العقاري، وكذا العاملين بالمكاتب والمأموريات، على حسن التعامل مع الجمهور وتأدية الخدمة للمواطنين بأحسن وأيسر شكل ممكن.

وذلك عقب اجتماع وزير العدل المستشار عمر مروان مع المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتور جمال يقوت عبداللطيف رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وسناء محمود الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقيادات المصلحة من الأمناء المساعدين، على هامش قيام الأعضاء القانونيون الجدد بالشهر العقاري بحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل.

ويأتي حلف اليمين للأعضاء الجدد بعد نقلهم من وظائفهم إلى الشهر العقارى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة توزيع العاملين بالجهاز الحكومي للدولة وذلك عن طريق النقل الداخلي بين جهات الدولة بعضها لبعض.