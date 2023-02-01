شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع بدء إعلان النتيجة في بعض المحافظات.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، كما تم الانتهاء من رصد جميع الدرجات، مؤكدا أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سيعتمد النتيجة رسميا مساء اليوم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فور اعتماد النتيجة اليوم، سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين.

وبدأت مدارس الجيزة الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023، حيث تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى الأحد الماضى، ونتائج طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم الإثنين الماضي، وكشفت المدارس عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع صفوف النقل جاء بشكل موحد على مستوى المحافظة وعلى أيام متتالية وبدون ربط بالمصروفات المدرسية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.