شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى القاهرة بعد اعتمادها رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 /2023، ومن المقرر إتاحتها بعد رفها على موقع محافظة القاهرة، غدا، من خلال اللينك التالى https://www.cairomoe.net/.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.