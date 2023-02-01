شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض شكل الرخصة الذهبية: كارت ذكى مسجل عليه كل البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شكل الرخصة الذهبية الجديدة خلال مؤتمر صحفى.

قال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء: الرخصة الذهبية بطريقة غير تقليدية، بتطلع في صورة كارت ذكي به "كيو آر كود" مسجل عليه كل البيانات الخاصة بالرخصة ، وهى خطوة مهمة جدا لتشجيع القطاع الخاص بالإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.