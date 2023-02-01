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رئيس الوزراء يستعرض شكل الرخصة الذهبية: كارت ذكى مسجل عليه كل البيانات

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القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شكل الرخصة الذهبية الجديدة خلال مؤتمر صحفى.

 

قال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء: الرخصة الذهبية بطريقة غير تقليدية، بتطلع في صورة كارت ذكي به "كيو آر كود" مسجل عليه كل البيانات الخاصة بالرخصة ، وهى خطوة مهمة جدا لتشجيع القطاع الخاص بالإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

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