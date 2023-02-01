شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الإعلان عن خطة الطروحات فى البورصة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح 20 شركة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكامل.

قال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، لن يقل العدد عن 20 شركة بطرح أولى لمستثمرين رئيسيين ومواطنين.. طرح الشركات لمستثمر استراتيجي هدفه زيادة راس المال وعدد العمال، وسنعلن عن أسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها".