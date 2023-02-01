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شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: غلق 3 موانئ وسقوط 7 أعمدة إنارة بسبب الطقس السيئ بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الصادر اليوم الاربعاء 1/2/2023 تتضمن استمرار غلق ميناء برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ وميناء العريش البحرى بمحافظة شمال سيناء نظراً لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، كما تم غلق اليوم ميناء السخنة بمحافظة السويس، فيما شهدت أغلب المحافظات الساحلية طقس غير مستقر وهبوب رياح متفاوتة الشدة مما أدت إلى سقوط عدد (5) أعمدة إنارة على الطريق الساحلى الدولى قبل قرية مصفق بمركز مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وعدد ( 2) عمود كهرباء بمحافظة كفر الشيخ ولم يؤثر ذلك على حركة سير الطرق وجارى الإصلاح، وحدث نفوق عدد (1) ماشية نتيجة صعق كهرباء بكفر الشيخ.
ووجه الوزير الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار بتعميم عدة توصيات وتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم ، تتضمن: الإبتعاد عن أى أشجار أو لافتات إعلانية أو أعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وتوخى الحذر أثناء القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى فى الضرورة القصوى وبحذر شديد ، و عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث برق تجنبا لخطر الصعق ، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو فى أماكن احتمال سقوطها .
وشدد وزير التنمية المحلية على استمرار رفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات المعرضة لسقوط أمطار، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات .