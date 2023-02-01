شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لذوى الهمم.. فرص عمل فى 7 تخصصات برواتب تبدأ من 2700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وعليه، أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.
وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.
وأوضحت "الوزارة"، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg.