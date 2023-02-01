شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رياح وأتربة بأغلب المحافظات والأرصاد تحذر: اليوم ذروة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن تصل حالة عدم الاستقرار إلى ذروتها اليوم الأربعاء.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح وأجواء باردة علي شمال البلاد، حيث تنشط رياح شمالية وغربية قادمة من جنوب أوروبا على مسطح البحر المتوسط لتصل سرعتها إلى 60 كم /س؛ وتزيد سرعة هباتها؛ وترتفع على إثرها ارتفاع الامواج لتتجاوز 3 أمتار على الشواطئ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية؛ كما تزيد الرياح من الاحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد: ويستمر نشاط الرياح خلال اليوم علي كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد وسيناء، كما تستمر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا تمتد إلى الداخل مع الوقت لتصل إلى القاهرة مساء.. وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر.





رئيس الوزراء: طرح أكثر من 20 شركة فى البورصة خلال 2023

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن برنامج الطروحات فى البورصة سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية عقب اجتماع الحكومة المقبل.

وأضاف إن عدد الشركات التي سيتم طرحها سيتجاوز الـ20 شركة، وهى شركات تطرح لأول مرة، موضحا أن هناك مواصفات محددة للطرح فى البورصة، طبقا لظروف كل شركة، وطبيعة كل شركة سيتم الطرح.

رئيس الوزراء: تنسيق مع البنك المركزى لضمان استمرار خروج السلع من الموانئ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج كل السلع الموجودة في الموانئ.

قال مدبولي" خلال مؤتمر صحفى،: "السبت الماضى عدنا إلى ما كنا عليه قبل عام مضى.. والأمور مستقرة ووتيرة العمل أصبحت ما عليه قبل الأزمة".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كشف عن الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح 20 شركة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكامل.

وقال رئيس الوزراء: لن يقل العدد عن 20 شركة بطرح أولى لمستثمرين رئيسيين ومواطنين.. طرح الشركات لمستثمر استراتيجي هدفه زيادة راس المال وعدد العمال، وسنعلن عن أسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها".





11 لاعبا يسجلون غيابا عن الأهلى أمام أوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية الليلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المصيرى، الذى يجمع الأهلى مع أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا على ملعب "ابن بطوطة" فى مدينة "طنجة" فى الدور التمهيدى من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى.

وشهدت قائمة الأهلى ضم جميع العناصر الأساسية للفريق باستثناء أحمد نبيل "كوكا" الذى يعانى من الإصابة، كما غاب عن الأهلى اللاعب الشاب رأفت خليل، الذى انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب، بجانب غياب الثلاثى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير بسبب الإصابة بجانب استبعاد الوافد الجديد أحمد قندوسى لمشاركته مع منتخب الجزائر فى بطولة أفريقيا للمحليين، فيما تم استبعاد الخماسى أيمن أشرف ومحمد الضاوى وبرونو سافيو وشادى حسين ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

فى المقابل يؤمن ألبرت ريرا، مدرب أوكلاند سيتى النيوزلندى، بقدرة فريقه على هزيمة الأهلى فى كأس العالم للأندية بالمغرب، رغم علمه بأن العملاق المصرى لم يتعرض لأى خسارة منذ بداية الموسم الجارى.

وخاض بطل قارة أوقيانوسيا معسكرًا تدريبيًا فى إسبانيا، استعدادًا للبطولة، ولعب خلاله 3 مباريات ودية، خسر اثنين ضد ريوس ريديس الإسبانى وجيونك هيونداى الكورى الجنوبى (كلاهما بنتيجة 0-1)، قبل أن يتعادل مع الفريق الثانى لبرشلونة 1-1.

وقال المدرب الإسبانى الذى تولى تدريب الفريق فى ديسمبر 2021 "قضينا 10 أيام فى معسكر إسبانيا، وخضنا 3 مباريات ودية مفيدة للاعبين الذين لم يعتدوا اللعب فى هذا المستوى، من المهم أن يعرفوا المتطلبات للمنافسة فى بطولة كأس العالم للأندية، وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف".

القوى العاملة تعلن 2975 فرصة عمل فى 13 محافظة برواتب تصل لـ6000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ6000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج ، والدقهلية، والوادي الجديد.

وأوضحت النشرة أن الوظائف الخالية في التخصصات الاتية: مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين، ومشرفين جودة، وفني سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر ، ومنسقين ميدانيين، ومدرسين، وممرضين، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

الحكومة تنفى تحديد المحذوف بمناهج الرابع والخامس الابتدائى للفصل الثانى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والتي تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وأن تلك المنشورات لا تمت للواقع بأي صلة، مُشيرةً إلى أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.