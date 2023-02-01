شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات بمحافظتى القليوبية والدقهلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط جميع المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي "القليوبية - الدقهلية"، أسفرت جهودها فى مجال (حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية") بمحافظة الدقهلية عن ضبط (2 مخزن – مصنع – شركة "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (166 طن منتح نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية – 48 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية) بدون بيانات مجهولة المصدر .
وفى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة") بمحافظة القليوبية أمكن ضبط (4 مصانع "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (47,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية – "7,7 طن - 671000 عبوة" مواد خام ومنتج نهائي لحفاضات أطفال قطنية ومناديل ورقية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات استثمارية ووهمية – "2 طن – 5000 زجاجة" مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي لزجاجات بلاستيكية تستخدم فى تعبئة السوائل بدون بيانات ومعدة للتداول) .
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.