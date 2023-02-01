شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حركة فتح يستقبل السفير المصرى بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمود العالول "أبو جهاد" نائب رئيس حركة فتح فى مكتبه صباح الأربعاء السفير إيهاب سليمان سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين.

ووضع العالول ضيفه في صورة الأحداث الميدانية التي تحدث في الأراضي الفلسطينية وحجم الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال كإرهاب منظم والتي كانت مجزرة جنين الوحشية الأخيرة من صور هذا الإرهاب، وما يقوم به المستوطنين من اعتداءات مستمرة تطال المواطنين وممتلكاتهم وخاصة الاغتصاب المستمر للأرض، إضافة لما يحدث بالقدس الشريف من جرائم تستهدف تهويد المدينة والتضييق المستمر على حياة المقدسيين بكل صور العنصرية والإرهاب، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني أثبت للتاريخ ولهذا الاحتلال بأنه غير قابل للخضوع أو الاستسلام، وأنه قادر في كل الأوقات على أن يصنع الرد الملائم على جرائم الاحتلال، وأن عقيدة الشعب الفلسطيني الوطنية وإرادته قائمة على الصمود والتمسك بخيارات المقاومة فى مواجهة الاحتلال.

وأكد العالول على أن الحراك الدولي المتعلق بضرورة وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية يجب أن يبقى قائما على لجم الاحتلال وأدوات إرهابه ومنعهم من مواصلة الانتهاكات والقتل والسلب.

من جانبه، أكد السفير سليمان متابعة جمهورية مصر العربية لما يحدث في الأراضي الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.