شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم ورشة الحكى بمسجد تحيا مصر (1) بحى الأسمرات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت ‏وزارة الأوقاف ورشة تفاعلية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن فعاليات "برنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل" اليوم بمسجد: "تحيا مصر 1" بحى الأسمرات التابع لمديرية أوقاف القاهرة، شارك فى الندوة الدكتور عماد مهدى عضو اتحاد الأثريين المصريين بورشة حكى للأطفال ‏بعنوان: "وطننا الجميل"، كما تم تقديم عرض تربوى للأطفال عن حب الوطن، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والشيخ أسامة السروجى مدير إدارة أوقاف المقطم، والشيخ محمود حسن عبد الحفيظ إمام المسجد، وجمع غفير من رواد المسجد.

وخلال اللقاء ثمن الدكتور عماد مهدى جهود وزير الأوقاف فى العناية بالأطفال، مقدمًا الشكر لوزارة الأوقاف المصرية على هذه المبادرة، مؤكدًا أن برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل ذو تأثير فعال، وشديد التميز، من حيث المحتوى المقدم والأنشطة، والقائمين عليه، وأن حب الوطن ليس شعارًا بل اجتهاد وإخلاص كل فرد في مكانه، بما فيهم أطفالنا، فيعبرون عن حبهم لوطنهم بالاجتهاد والحفاظ على التفوق في الدراسة.

مشيدًا ببرنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الأطفال داخل بيوت الله وخارجها.

وخلال كلمتها نقلت الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بالوزارة تحيات وزارة الأوقاف إلى أولياء الأمور الذين حرصوا كل الحرص على حضور واستمرار أطفالهم في البرامج التثقيفية للطفل، مؤكدة أن الإقبال الكثيف على فعاليات برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل أعطى الدافع الكبير في نجاح الأنشطة الثقافية للنشء التي تقيمها وزارة الأوقاف، وأن ‏وزارة الأوقاف تهتم اهتمامًا بالغًا بهذه الأنشطة التربوية التي تسهم في بناء وعي الأطفال وتنمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته، مضيفة أن وزارة الأوقاف ضاعفت جهودها وأنشطتها الدعوية في الفترة الأخيرة نظرًا للنجاح المبهر والطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور على برامجها الدعوية المتميزة، والتي يأتي في مقدمتها برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل، والرحلات الترفيهية بالأماكن الأثرية والمتاحف، وكذلك الفعاليات المقامة بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موجهة رسالة للأطفال بأهمية الاجتهاد في التحصيل والمذاكرة لأن ذلك دليل على حبهم لوطنهم. ‎

وفي كلمته رحب الشيخ أسامة السروجي مدير إدارة أوقاف المقطم بالحضور، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تأتي تأكيدًا على اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وقد حرص معالي وزير الأوقاف على إطلاق العديد من البرامج التثقيفية والترفيهية للأطفال للحفاظ عليهم فهم مستقبل هذا الوطن.

كما تم تقديم عرض تربوي عن حب الوطن، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس"، وفي ختام اللقاء قدم العديد من أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على هذه البرامج الهادفة التي ترعى أبناءهم وتنمي فيهم الأخلاق الطيبة.