شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور أحمد طه رئيسا لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية