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شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور أحمد طه رئيسا لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 445 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه إبراهيم.
قرار مجلس الوزراء
وتضمن التشكيل الجديد لمجلس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية
الدكتور أحمد طة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة
الدكتورة آية محمد
الدكتور السيد العقدة
الدكتورة نهى محمود
الدكتورة ولاء عبد اللطيف
الدكتور خالد الشحات