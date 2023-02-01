شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5.5 طن أعلاف دواجن وأرز ودقيق محتكرة داخل مخزن فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري بإستمرار متابعة الأسواق وتكثيف الرقابة لضبط أى مخالفات خاصة بتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو تلاعب بالأسعار أو ممارسات إحتكارية وحجب للسلع الخاصة بمنظومة الدعم.

وأكد اللواء أحمد راشد على أن المحافظة لن تدخر جهداً فى الكشف عن أية ممارسات من شأنها تهديد الأمن الغذائى للمواطنين بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات فى هذا الشأن لضبط الأسواق ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد، تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية ومديرية التموين من ضبط مخزن مخالف بشارع محمود عبدالعال المتفرع من شارع عدوى سليم لحجبه كمية قدرها 5.5 طن سلع غذائية ومواد تموينية وأعلاف بغرض الإحتكار وللاتجار بها شملت (أرز، دقيق، دقيق فاخر، مكرونة، عدس، أعلاف دواجن).

شملت المضبوطات (1 طن أعلاف دواجن ونصف طن أرز و 625 كجم دقيق و500 كجم دقيق فاخر و2.5 طن مكرونة و400 كجم عدس)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزن وتحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحضر حجب واحتكار سلع بحق المالك.