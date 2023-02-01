شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "حبراير" بجناح الأزهر بمعرض الكتاب تجذب الجمهور لتعزيز الخط العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته (54)، اليوم الأربعاء، انطلاق مبادرة "حبراير" التى انطلقت تحت شعار " لنصنع سويًّا شيئًا جميلًا".

تعتبر مبادرة "حبراير"حدثًا تفاعليًّا مهمًا تم إطلاقه على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى أرض الواقع، من خلال طلاب معهد تاجان الأزهرى للغات، ومدرسة سڤن بيبرز الدولية ويشارك فيها فنانين ومصممين كبار فى مجال الخط العربى والتصميم، وترتكز المبادرة حول تنمية فنون الخط العربى والتايبوجرافى بشكل خاص والمجال الفنى والتصميمى العربى بشكل عام، وهذا الحدث بمثابة خطوة مهمة لتعزيز الخط العربى ونقل التفاعل من شاشات الأجهزة إلى أرض الواقع دعمًا لمجتمع الخط العربى فى مصر والوطن العربى وتطوير مكانته عالميًّا.

جذبت ""حبراير" جمهور معرض الكتاب وحرصوا على الاصطفاف وكتابة أسمائهم بالخطوط المختلفة، وتلقى فكرة المبادرة رواجًا كبيرًا بين رواد مجتمع الخط والتصميم، كونها تدمج بين مدارس الخط العربى الكلاسيكى والتايبوجرافى وفنون الخط الحديثة فى حدث تفاعلى واحد يهدف إلى تطوير مكانة فن الخط العربى والتايبوجرافى ثقافيًّا وفنيًّا وتجاريًّا وعالميًّا.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.