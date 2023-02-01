شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": توفير 76 فرصة عمل للشباب بإحدى الشركات الخاصة فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن تشغيل 76 شاباً بإحدى شركات القطاع الخاص برواتب تتراوح بين 4000، و6000 جنيه، وذلك من خلال مقابلات شخصية تم عقدها داخل المديرية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره للوزارة، أنه تم تشغيل الشباب بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه، من خلال عقد مقابلات شخصية بالمدريرية في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية والشركة، تحت إشراف إدارة التشغيل بالداخل برئاسة سحر على في ضوء الخطوات الحثيثة التي تبذلها المديرية وجهودها الرامية نحو رفع معدلات التشغيل داخل المحافظة.

وأضاف مدير المديرية، أنه يجرى حالياً استكمال المقابلات الشخصية للشباب لتشغيلهم بالشركة في الدفعات القادمة، وذلك تعزيزاً لدور الوزارة في تقديم خدمات للمواطنين من أبناء المحافظات لتوفير الحياة الكريمة في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ6000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف الخالية في التخصصات الآتية: مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين، ومشرفين جودة، وفني سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر ، ومنسقين ميدانيين، ومدرسين، وممرضين، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.